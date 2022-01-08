وزير الخارجية الهندي يناقش مع نظيره الايراني القضايا الثنائية وتطورات افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، كتب عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم (السبت) أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف إنه ناقش مجموعة واسعة من القضايا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، مضيفًا أن المحادثات ركزت على مشاكل فيروس كورونا والتحديات في أفغانستان وآفاق ميناء تشابهار وتعقيدات القضية النووية لايران في فيينا.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان كان من المقرر أن يزور نيودلهي في سبتمبر المنصرم بدعوة من نظيره الهندي، لكن تم تأجيله بسبب مرافقته لرئيس الجمهورية الايرانية في زيارة لطاجيكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون./انتهى/