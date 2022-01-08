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٠٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٢ ص

خلال محادثة هاتفية؛

وزير الخارجية الهندي يناقش مع نظيره الايراني القضايا الثنائية وتطورات افغانستان

وزير الخارجية الهندي يناقش مع نظيره الايراني القضايا الثنائية وتطورات افغانستان

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، اليوم السبت خلال محادثة هاتفية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان مباحثات تناولت القضايا الثنائية وآفاق ميناء تشابهار والتطورات في أفغانستان ومحادثات فيينا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الهندي، سوبرامانيام جايشانكار، كتب عبر حسابه على موقع تويتر مساء اليوم (السبت) أنه أجرى محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان.

وأضاف إنه ناقش مجموعة واسعة من القضايا مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ، مضيفًا أن المحادثات ركزت على مشاكل فيروس كورونا والتحديات في أفغانستان وآفاق ميناء تشابهار وتعقيدات القضية النووية لايران في فيينا.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان كان من المقرر أن يزور نيودلهي في سبتمبر المنصرم بدعوة من نظيره الهندي، لكن تم تأجيله بسبب مرافقته لرئيس الجمهورية الايرانية في زيارة لطاجيكستان لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون./انتهى/

رمز الخبر 1921006
https://ar.mehrnews.com/news/1921006/

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