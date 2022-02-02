الرئيس الايراني يؤكد على أهمية إحلال الأمن والاستقرار في كازاخستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الرئيس الإيراني، حجة الإسلام ابراهيم رئيسي، أكد خلال اتصال هاتفي مع نظيره الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" ظهر اليوم الأربعاء، على أهمية تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء لجمهورية كازاخستان الشقيقة، بالنسبة للجمهورية الاسلامية، مضيفاً: "نحن نؤيد إحلال السلام والاستقرار في المنطقة".

وفي إشارة إلى لقائه الأخير مع توكاييف على هامش قمة شنغهاي في طاجيكستان ، قال الرئيس الإيراني: "كما أكدت خلال ذلك الاجتماع، فإن المستوى الحالي للعلاقات والتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي لا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية و آمل في العام الثلاثين للعلاقات أن تتمكن الدبلوماسية بين البلدين من أن تخطو خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى التفاعل الاقتصادي.

ومن جهته قال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف: "في السنوات الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية، تمكن البلدان من تحقيق مستوى مرغوب فيه من العلاقات الوثيقة والودية"، مضيفاً: "نشكر الجمهورية الإسلامية على دعمها استقلال المنطقة وانا على يقين من ان مستقبل العلاقات الثنائية سيكون مثمرا ومشرقا جدا".

وتابع الرئيس الكازاخستاني: "إن التوسع المتزايد في العلاقات مع إيران ، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري ، مهم للغاية بالنسبة لنا" ، وأعرب عن أمله في أن يؤدي الاجتماع المقبل للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة إلى تحقيق قفزة نوعية في العلاقات بين البلدين.

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