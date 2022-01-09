اتفاق ايراني عراقي لانشاء قنصلية عراقية في مدينة "ايلام"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان محافظ مدينة إيلام الإيرانية، حسن بهرام نيا، التقى اليوم الاحد برئيس جامعة واسط والوفد العراقية والوفد المرافق لهم، حيث استدل محافظ ايلام في هذا الخصوص، بتصريحات السفير الايراني لدى العراق، بشأن حسم الاتفاق حول انشاء قنصلية عراقية في ايلام قريبا.

واكد محافظ مدينة إيلام الإيرانية ان هذا القرار ياتي في سياق الجهود الهادفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مشيراً إلى ان ايران تحتل المرتبة السادسة عشرة عالميا في مجال انتاج العلم، الامر الذي يتيح فرص التعامل العلمي بين محافظتي ايلام و واسط.

واضاف بهرام نيا، ان البلدين الصديقين والمسلمين ايران والعراق يواجهان اعداء مشتركين والدليل على ذلك مجازر القتل التي طالت خلال السنوات الاخيرة اكثر من 500 طالب واستاذ جامعي في العراق، وايضا اغتيال العلماء النوويين الايرانيين.

ودعا محافظ ايلام المستثمرين العراقيين لتعزيز نشاطاتهم الاقتصادية في هذه المحافظة الايرانية، كما حث المسؤولين في ايران والعراق على تطوير الاسواق الحدودية "جنكولة" و"جيلات" و"شهابي"؛ مؤكدا ان ذلك يسهم في تفعيل الطاقات لدى هاتين المحافظتين./انتهى/