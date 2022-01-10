السودان.. "قوى الحراك الوطني" تحتج ضد البعثة الأممية في الخرطوم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تأتي دعوة قوى الحراك الوطني، بعد يومين من إطلاق رئيس البعثة الأممية، فولكر بيترس، دعوة رسمية لحوار سوداني سوداني (بين العسكريين والمدنيين) لحل الأزمة الراهنة والوصول إلى تسوية سياسية.

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