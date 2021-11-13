احتجاجات في العاصمة السودانية تطالب بحكم انتقالي غير قمعي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نُظمت في الخرطوم تظاهرات تحت مسمّى مليونية الغضب للمطالبة بإسقاط المجلسِ العسكري، واستبقت القوات العسكرية التظاهرات بالانتشارِ الواسع واغلاق اغلب الشوارع وجميع الجسور في ولاية الخرطوم فيما توقع مراقبون مزيداً من التأزم بعد رفض قوى الحرية قرارات عبدالفتاح البرهان.

ونزل المئات في العاصمة الى الشوارع مطالبين بحكم انتقالي غير قمعي، كانت سبقت تلك الجماهير قوات الامن السودانية التي اطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي لتفريق هؤلاء المحتجين، فيما الاوضاع مرشحة لمزيد من التصعيد.

وفي ام درمان طاردت قوات الامن المحتجين في الشوارع الجانبية حيث احتشدت مجموعات مؤيدة للديمقراطية للمشاركة في احتجاجات، للتنديد بالانقلاب العسكري الذي وقع نهاية الشهر الماضي.

وتطالب التظاهرات باسقاط المجلس العسكري واسقاط اجراءاته وقراراته التي اتخذها عبدالفتاح البرهان، حيث كانت تنسيقيات لجان المقاومة بالخرطوم دعت في بيان جميع القوى الثورية ان يكون السبت يوما ثوريا تسير فيه مليونات الغضب لاسقاط العسكر./انتهى/