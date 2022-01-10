عبداللهيان يؤكد على الحوار السياسي لحل مشاكل اليمنيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، التقى خلال زيارته العاصمة العمانية مسقط بكبير المفاوضين في حكومة الانقاذ الوطني اليمنية،محمد عبد السلام.

وعبر عبداللهيان خلال اللقاء عن اسفه لاستمرار الحرب المفروض على الشعب اليمني، مطالبا بإلغاء الحصار و وقف الحرب في هذا البلد،.

واكد على ان الحوار السياسي بمشاركة جميع اطياف الشعب اليمني لحل المشاكل في البلاد، قائلاً: "قضية اليمن هي قضية يمنية، وبالمحادثات اليمنية اليمنية يمكن تحديد المستقبل السياسي لهذا البلد".

ومن جهته، تقدم عبد السلام بالعزاء باستشهاد السفير الايراني في صنعاء، واثنى على المواقف الايرانية الداعمة للشعب اليمني، وقدم شرحا للتطورات الراهنة في هذا البلد./انتهى/