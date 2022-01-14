مناورات محمد رسول الله (ص ) تمّت بنجاح جنوب شرق البلاد/تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بكورونا

مسؤول في الحرس الثوري: مناورات محمد رسول الله (ص ) تمّت بنجاح جنوب شرق البلاد

صرّح قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإسلامي العميد "محمد باكبور" ان مناورات محمد رسول الله (ص ) اجريت بنجاح في منطقة جنوب شرق البلاد، مشيراً إلى أن العمليات ركّزت على جانبين، قتالي وعسكري و مدني.

لبحث قضايا ثنائية؛ وزير الخارجية الإيراني غادر طهران قاصداً العاصمة بكّين

غادر وزير الخارجية الإيراني "حسين امير عبداللهيان"، طهران على راس وفد سياسي رفيع المستوى قاصداً العاصمة الصينية بكين، وذلك لبحث قضايا مشتركة تهم البلدين.

خطيب زاده: تأخيرنا في سداد المستحقات ناتج عن الحظر الأمريكي الجائر

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ان التاخير في سداد المستحقات من قبل ايران هو ناتج عن الحظر الامريكي، مؤكداً ان المشاورات جارية لحل الموضوع، وتم تعليق حق التصويت لإيران في منظمة الامم المتحدة لهذا السبب.

تعزيزاً للتعاون الاقتصادي؛ مباحثات إيرانية سورية في مجال التبادل التجاري والإسكان والاستثمار

بحث وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري، محمد سامر الخليل، رئيس اللجنة الاقتصادية السورية الإيرانية المشتركة من الجانب السوري ووزير الطرق وبناء المدن الإيراني، رستم قاسمي، رئيس اللجنة من الجانب الإيراني سبل تعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

القائد العام للجيش الايراني: الثورة الإسلامية حققت انجازات قل نظيرها

أكد القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية اللواء عبدالكريم موسوي بأن الثورة الإسلامية حققت منجزات قل نظيرها ولا تقارن مع ما قبلها، معتبرا مرحلة الدفاع المقدس بأنها المرحلة الأهم بعد انتصار الثورة.

الصحة الايرانية: تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، تراجع الوفيات بين المصابين بفيروس كورونا في إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، إلى 30 حالة.

/انتهى/