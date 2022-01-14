ارتفاع عدد قتلى احتجاجات السودان لـ64 قتيلاً منذ انطلاقها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت اللجنة أن المتظاهر أصيب بطلق ناري في البطن، ما أدى إلى مقتله على الفور، مؤكدة ارتفاع أعداد القتلى في الاحتجاجات إلى 64 قتيلاً ومئات الجرحى.

وكانت قوات الأمن السودانية قد أطلقت قنابل الغاز المسيّل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم.

من جانبها أعلنت الشرطة السودانية، مقتل ضابط في صفوها، أمس، خلال المواجهات مع المتظاهرين.

وتأتي هذه التظاهرات الجديدة، بعد بضعة أيام من إطلاق الأمم المتحدة محادثات تشمل كل الفصائل السودانية، في محاولة لحل الأزمة الناجمة عن "انقلاب" قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في الـ 25 من تشرين الأول/أكتوبر.

ومنذ الانقلاب، يواصل السودانيون نزولهم للشوارع بانتظام للمطالبة بتنحّي الحكم العسكري عن رأس السلطة في السودان.

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