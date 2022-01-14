الاحتلال يعرقل وصول المصلين للمسجد الأقصى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر محلية، إن جنود الاحتلال شددوا الخناق على مداخل القدس، ووضعوا عدداً من الحواجز تخللها تفتيش للشبان، في الجمعة الثانية من العام الجديد 2022.

وأوضحت المصادر، أن الجنود منعوا العديد من المصلين الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاتي الفجر والجمعة من خارج القدس، إلا القليل خاصة من الضفة الغربية.

وتوافد مئات الفلسطينيين من القدس والضفة والداخل المحتل، منذ ساعات الفجر الأولى إلى المسجد الأقصى، لتأدية صلاة الفجر ومن ثم تأدية صلاة الجمعة في القدس.

وكان أطلق عدد من النشطاء دعوات الفجر العظيم للصلاة في المسجد الأقصى، مع تصاعد استهداف الاحتلال لمدينة القدس.

وانطلقت حملة "الفجر العظيم" مطلع العام الماضي من المسجد الإبراهيمي، لينضم إليها المسجد الأقصى ومساجد كثيرة في الضفة وغزة، وعدة دول في العالم العربي والإسلامي.

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