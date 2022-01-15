قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان جوا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف البيان: "قامت الوحدات الروسية من قوات حفظ السلام الجماعية التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي في كازاخستان، بتحميل معداتها العسكرية في طائرات النقل العسكرية، وأقلعت من ألما آتا".

وذكرت الوزارة، أن 15 طائرة من طراز "إيل-76"، و3 طائرات من طراز "أن-124"، تقوم بنقل الأفراد والمعدات من قوات حفظ السلام الروسية، إلى المطارات في مقاطعتي إيفانوفو وموسكو. وبعد ذلك ستعود هذه القوات إلى نقاط تمركزها الدائمة.

يشار إلى أن قوات حفظ السلام الروسية المذكورة، تشكل قوات من الإنزال الجوي.

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