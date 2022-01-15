الموسم السياسي الجديد في العراق: تهديدات وسيناريوهات معقدة

وكالة مهر للأنباء، مهدي عزيزي: لطالما كان العراق محور أزمات ومؤامرات معقدة بسبب خصائصه الفريدة وجغرافيته السياسية الخاصة في هندسة الدول الإسلامية والعربية بالإضافة إلى مكوناته المختلفة.

بعد عام 2003 (الاحتلال الأمريكي للعراق)، ازداد حجم الأزمات الداخلية في البلاد. والأهم من ذلك أن السبب الرئيسي لجميع التوترات الداخلية في العراق، من الفراغات السياسية حتی الاقتصادية منها، كان بطريقة أو بأخرى الجهات الخارجیة بمساعدة بعض الأحزاب السياسية في الداخل. لذلك، فإن أي عملية في العراق کانت تريد إنقاذ هذا البلد من التبعیة السياسية والاقتصادية ووجهت بطبيعة الحال بمجموعة من الجهات الخارجية.

ومن الأمثلة على ذلك تشكيل نماذج مقاومة جديدة في العراق والتي لعبت دورا هاما في التوازن الميداني وكذلك في الأمن والاستقرار السياسي في العراق.

وتبعية بعض الاحزاب السیاسیة العراقية من الدول العربية والامريكية والرهان علی التیارات المعادية للمقاومة الشعبية العراقیة ايضا اتت ضمن هذه الدوافع. ومع وجود المقاومة العسكرية والسياسية هناك، فإن السيناريوهات والأزمات لاتزال تلقي بظلالها الثقيلة على العراق. كما أن تجنيد التيارات الموالية للولايات المتحدة باستخدام المطالب الاقتصادية هي أيضا من بين أهم المؤامرات التي يتم تنفيذها دائما في هذا البلد.

يواجه العراق سيناريو جديدا وخطيرا يضاعف الحاجة إلى اليقظة السياسية، وخاصة عند المکون الشيعي

کانت أحداث أكتوبر، المعروفة في الوسط السياسي العراقي باسم تشرين، سيناريو مهما نفذته واشنطن على الساحة السياسية العراقية بتجنید بعض الاطراف وتمكنت من إعطائها بعض الوزن السياسي. ناهیك عن أكثر من 3000 منظمة غير حكومية في العراق، أسسها الأمریكان لتغيير النسيج الاجتماعي والثقافي للعراق، من أجل تسهيل التغيير السياسي والديني في المجتمع العراقي.

وفي السيناريو الأخير، كان من المفترض أن يؤخر أو يجري الانتخابات ويخلق فراغا سياسيا في العراق حتى يمكن تنفيذ نسخة جديدة من لبنان في العراق. وفي الخطوة التالية، حاولت تمهيد الطريق لهذه الانتخابات من خلال التزوير في البرمجيات وتغييرقانون الانتخابات، لكن فهم البیت الشيعي، خاصة الاطار التنسيقي، ومنع تنفیذ هذا المخطط بشکل کامل.

واستخدمت سیناریوهات مختلفة، بما في ذلك ما يلي لاستمرار التوتر في العراق:

توليد الضغط الاجتماعي من خلال تحريك الشارع بذريعة المطالب الاقتصادية

التأخير أو عدم إجراء الانتخابات

خلق انقسامات في صفوف البيت الشيعي وغيره من التيارات السياسية

تجنيد الأحزاب والحركات السياسية المعارضة للشعب العراقي

خلق توازن جديد في العراق ضد خطاب المقاومة

تحريض داعش على شن المزيد من الهجمات على العراق تزامنا مع الجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية من العراق لتبرير هذا الوجود

نقل قادة داعش من مخيم الهول في سوريا إلى المحافظات العراقية

هجمات مخططة وهادفة على السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء

ومنذ لیلتین، هناك سيناريو جديد يجري للهجوم علی السفارة الأمريكية لتبریر بقاء القوات الامریکیة في العراق والرد على المقاومة.

يريد الامريكيون استخدام كل قوة العراق السياسية والعسكرية ومقاومته في الأزمات المفتعلة بمساعدة التيارات السياسية المعارضة لمصالح الشعب العراقي

ويأتي ذلك بعد أن غرد الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لـ "عصائب أهل الحق"، ردا على الهجمات على السفارة الأمريكية بأن الهجوم على الخضراء في الظروف الحالية كان محاولة لخلط الاوراق.

واكد ان جماعات المقاومة لاتخطط لمهاجمة السفارة الامريكية فى الوقت الحالي، مشيرا الى ان هناك خطة جادة لتأخير الاستقرار السياسي العراق .

كما ان الهجوم على مقر ائتلاف العزم (بقيادة خميس الخنجر) واستهداف مكتب حزب التقدم برئاسة محمد الحلبوسي في حي الاعظمية في بغداد يمكن تحليله في هذا السياق، ومن المثير للاهتمام أن كل هذه الحوادث تقع في ليلة واحدة!

وتظهر الانقسامات بين الجماعات السياسية التي تزامنت مع الهجمات الهادفة على السفارة الأمريكية، -فضلا عن المواقف المثيرة للانقسام لبعض الدول العربية- أن العراق يواجه سيناريو جديدا وخطيرا يضاعف الحاجة إلى اليقظة السياسية، وخاصة عند المکون الشيعي.

فمن ناحية، انخرط النظام السياسي في نزاعات داخلية، ومن ناحية، استخدمت جماعات المقاومة الميدانية طاقاتها وقدراتها لمواجهة تنظيم «داعش»، مما يعني أن الأمريكيين يريدون استخدام كل قوة العراق السياسية والعسكرية ومقاومته في الأزمات المفتعلة بمساعدة التيارات السياسية المعارضة لمصالح الشعب العراقي.

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