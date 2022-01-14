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١٤‏/٠١‏/٢٠٢٢, ٩:٤٧ ص

الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق:

استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق

استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق

اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، إن "استهداف الخضراء في هذا التوقيت وبنفس الاسلوب القديم هو محاولة لخلط الاوراق".

وأكد الخزعلي على "قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الامريكية حاليا".

استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق

وفي وقت سابق علق المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، الجمعة، على استهداف السفارة الأميركية في بغداد، مبيناً أنه جاء رداً على حكم المحكمة الاتحادية الولائي.

استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء يوم الخميس، للاستهداف بصواريخ عدة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إصابة امرأة وطفلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1921140
https://ar.mehrnews.com/news/1921140/

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