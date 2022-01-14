استهداف المنطقة الخضراء محاولة لخلط الأوراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي في تغريدة على "تويتر"، إن "استهداف الخضراء في هذا التوقيت وبنفس الاسلوب القديم هو محاولة لخلط الاوراق".

وأكد الخزعلي على "قرار فصائل المقاومة بعدم استهداف السفارة الامريكية حاليا".

وفي وقت سابق علق المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو علي العسكري، الجمعة، على استهداف السفارة الأميركية في بغداد، مبيناً أنه جاء رداً على حكم المحكمة الاتحادية الولائي.

وتعرضت المنطقة الخضراء وسط بغداد، مساء يوم الخميس، للاستهداف بصواريخ عدة، وأعلنت خلية الإعلام الأمني، عن إصابة امرأة وطفلة.

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