رفع الحصار الجائر مقدمة لايجاد حل سياسي للأزمة اليمنية/تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا

خلال اتصال هاتفي؛ خاجي: رفع الحصار الجائر مقدمة لايجاد حل سياسي للأزمة اليمنية

أكد كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني، علي اصغر خاجي، خلال اتصال هاتفي مع مبعوث الأمم المتحدة في اليمن ان الشعب اليمني هو صاحب القرار النهائي لتحديد مصير بلاده، معتبرا رفع الحصار الجائر مقدمة لحل سياسي للأزمة اليمنية.

الدفاع الجوي: الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، اليوم الأحد أمام جمع القادة والطلاب في جامعة الإمام علي (عليه السلام)، أن منظومة الرادارات الإيرانية قادرة على رصد جميع الأجسام الطائرة مهما كان ارتفاعها.

في حوار مع "غير بيدرسون": أمير عبداللهيان: لا يمكن حل الأزمة السورية بغض النظر عن قضية اللاجئين

اكد وزير الخارجية الايراني على انه لايمكن حل الازمة السورية بغض النظر عن قضية اللاجئين والعقوبات المفروضة على سوريا خلال لقاء مع المبعوث الأممي إلى سورية .

المدير التنفیذي لنادي زينيت: المهاجم الإيراني سردار آزمون لن يترك الفريق الروسي

قال المدير التنفيذي لنادي زينيت سان بطرسبورغ احتمال إن المهاجم الإيراني "سردار آزمون" يترك فريق زينيت هو 99 بالمئة.

تم في طهران؛ الاعلان عن نتائج التقييم الأولي لمنافسات "كنز" العلمية

أعلنت مؤسسة المصطفى(ص) عن قائمة الأعمال المطابقة للشروط من أجل الانتقال إلى المرحلة الثانية من منافسات "كنز" العلمية، حيث تهدف هذه المسابقات الى التركيز على العثور على حلول مميزة في المجتمع العلمي والتكنولوجي لمعالجة المشاكل والتحديات التي يواجهها العالم الإسلامي.

في كربلاء المقدسة؛ جامعة طهران للعلوم الطبية تفتتح فرعاً في العراق

قال رئيس جامعة طهران للعلوم الطبية؛ سلمت لنا جامعة في مدينة كربلاء اسستها العتبة الحسينية وهي جامعة ضخمة تضم الف طالب، وأصبحت لمدة 50 عاما فرعا لجامعة طهران للعلوم الطبية.

الصحة الإيرانية: تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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