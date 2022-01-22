دمشق تطالب بانسحاب القوات الأميركية والتركية من الشمال السوري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الخارجية السورية ادانت مجدداً اليوم السبت الأعمال التي أدت إلى نزوح آلاف المواطنين السوريين في محافظة الحسكة، مطالبةً بانسحاب القوات الأميركية والتركية من الشمال السوري.

ويستمر نزوح الأهالي من حي غويران في مدينة الحسكة جراء الاشتباكات والفوضى في محيط سجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه قسد وقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الحسكة في سوريا.

ووجه محافظ الحسكة غسان خليل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل والجمعيات الخيرية بالاستنفار الكامل لتقديم كافة المساعدات الممكنة للاخوة المواطنيين النازحين من حي غويران الى المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري ، وذلك نتيجة الاشتباكات الدائرة هناك./انتهى/