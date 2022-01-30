الحشد الشعبي العراقي يعزز انتشاره في الانبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان هيئة الحشد الشعبي، اعلنت اليوم الاحد، ان قواتها عززت انتشارها في محافظة الانبار، وذكرت الهيئة في بيان مقتضب، انه “بعد أحداث سجن الحسكة السورية وفرار ارهابيي داعش أمن الحشد يعزز انتشاره بمفارز جوالة في عمق صحراء القائم”.

وقامت وحدات جهاز مكافحة الإرهاب بحملة كبرى لتفتيش السجون العراقية في محافظات عدة حيثُ ابتدأت يوم الـ22 من كانون الثاني الحالي واستمرت لغاية اليوم الـ30 من الشهر نفسه، وذالك بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي شهدتها مدينة الحسكة السورية المحاذية لأراضينا المقدسة والتي حاولت فيها عناصر داعـش الفرار من " سجن الصناعة " في حي غويران./انتهى/