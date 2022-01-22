الحرب على اليمن عبثية والمستفيد الأكبر منها امريكا وكيان الاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، خالد البطش، قال اليوم السبت في تصريح له ان الحرب التي تقودها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، والإمارات على اليمن عبثية، والمستفيد الأكبر من استمرار العدوان هو امريكا والاحتلال الصهيوني.

وبيّن أن العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة تقدما الدعم المطلق لاستمرار الحرب على اليمن التي بدأت في عام 2015 نحو مزيد من حرق المقدرات، وقتل الأرواح، وتدمير الأوطان حتى يصرف اليمنيين والسعوديين وكل الشعوب العربية عن معركة تحرير فلسطين.

واوضح أن هذه الحرب لا تقدم أي مصلحة للشعب اليمني، وشعوب قوات التحالف العربي، وأن الطريق إلى حقن الدم يمر عبر الاعتراف بحقوق الشعب اليمني.

وقال البطش: "ما يحدث اليوم هي بصمة عار في جبين من يقوم بقتل الأبرياء، والأمة التي لم تتحرك في أي لحظة لا على مستوى جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي في سبيل وقف الحرب في اليمن"، مضيفاً أن ما صرف في الحرب على اليمن من عتاد، وسلاح وأموال قادر على تحرير فلسطين من العدو الصهيوني.

وتقدم عضو المكتب السياسي، بواجب التعازي من عوائل الشهداء في اليمن، معبرًا عن استنكاره لهذا العدوان الجنوني، ودعا إلى ضرورة وقف الحرب على اليمن التي تحصد مزيداً من أرواح الأبرياء المدنيين، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد فرض إرادته على الشعب اليمني./انتهى/