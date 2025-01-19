اللواء باقري: نسعى لتطوير العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية في مختلف الجوانب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وقال اللواء باقري في تصريح للصحفيين، ان العلاقات بين القوات المسلحة الايرانية والباكستانية شهدت تطويرا خلال السنوات الاخيرة وقد ابرمنا اتفاقيات جيدة، ونحن لدينا حدود مشتركة طويلة وهناك قضايا امنية تخص الحدود وان الجانبين يسعيان للتعاون من اجل تحويل هذه الحدود الى حدود للصداقة والعلاقات الاقتصادية الواسعة بين الشعبين، فمن اهم اهداف هذه الزيارة القضايا التي تخص الحدود والمناطق الحدودية.

واضاف اللواء باقري ان هذه الزيارة ستشهد بذل المساعي لتطوير وتعميق العلاقات وقال " نسعى الى تطوير العلاقات بين القوات المسلحة للبلدين في مختلف جوانبها التدريبية والعملياتية والمناورات والمناحي الاخرى وسنواصل تنفيذ الاتفاقيات.

وشدد رئيس الاركان الايراني ان ايران وباكستان هما بلدان اسلاميان كبيران في منطقة غرب وجنوب آسيا الحساسة وهناك تطورات كبيرة حصلت في المنطقة وهناك مواقف مشتركة عديدة للبلدين.

وختم اللواء باقري: في هذه الزيارة سنتباحث ايضا حول القضايا الاقليمية لكي نتحرك في المحافل الدولية بشكل منسق فيما بيننا.