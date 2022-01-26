صادرات السلع الايرانية إلى العراق تنمو بواقع 112 بالمئة/ تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

مصلحة الجمارك؛ صادرات السلع الايرانية إلى العراق تنمو بواقع 112 بالمئة

كشف مدير عام مصلحة الجمارك بمحافظة إيلام غرب إيران، عن نمو قيمة صادرات السلع عبر منفذ مهران بنسبة 112 بالمئة في الشهور العشرة الأولى من السنة الايرانية 1400.

في فيينا؛ باقري كني يجتمع بممثلي الدول الأوربية ووفود مجموعة 4+1

اجتمع كبير المفاوضيين الايرانيين علي باقري كني مع ممثلي الدول الأوربية ومجموعة 4+1 في فيينا في اطار محادثات رفع العقوبات الجائرة عن الشعب الايراني.

عقب لقائة وزير الدفاع الاذربيجاني؛ اللواء باقري يعلن توسيع التعاون الدفاعي والعسكري بين طهران وباكو

قال رئيس هيئة الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، اللواء محمد باقري عقب لقائة وزير الدفاع الاذربيجاني الذي يزور إيران، أن هذه الزيارة ستتطور العلاقات العسكرية بين البلدين بشكل ملحوظ، وسيؤدي ذلك إلى ضمان أمن البلدين.

ضمن مساعي انهاء الكارثة الإنسانية؛ مساعد وزير الخارجية الايراني يبحث مع المبعوث السويدي سبل حل الأزمة اليمنية

بحث كبير مستشاري وزير الخارجية الايراني علي اصغر خاجي يوم الثلاثاء مع مبعوث السويد الخاص في شؤون اليمن بيتر سيمنبي، سبل ايجاد حل للازمة اليمنية.

خاص لـ"مهر"؛ التغييرات في صفوف الفريق الأمريكي المفاوض يرجع الى شهر قبل الآن

ترجع التغييرات في صفوف الفريق الأمريكي المفاوض الى شهر قبل الان ولم يطرأ أي تغيير في سياسة الولايات المتحدة برفع العقوبات الجائرة على بلادنا.

في مبنى وزارة الخارجية؛ وزير خارجية توغو يجري مباحثات مع نظيره الايراني حول العلاقات الثنائية بين البلدين

التقى وزير خارجية توغو بوزير الخارجية الايراني في مبنى وزارة الخارجية الإيرانية وناقش معه العلاقات الثنائية بين البلدين.

بهادري جهرمي في مؤتمر صحفي؛ زيارة الرئيس الايراني لروسيا كانت مثمرة/الاتفاق المؤقت لم يكن أبداً ضمن جدول أعمال إيران

قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية: إن زيارة الرئيس الايراني لروسيا كانت مثمرة، مضيفا أن البروتوكولات كما كان متوقعا استندت إلى الاحترام المتبادل بين البلدين.

الصحة الإيرانية: تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا وتعافي اكثر من 6 ملايين شخص

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

/انتهى/