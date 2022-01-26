وزير الدفاع الايراني يؤكد على تطوير العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في مختلف المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف مع وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني وبحثا معا القضايا المهمة بين البلدين والمنطقة.

وأكد العميد أشتياني في هذا الاجتماع على تعزيز العلاقات بين البلدين في مجالات الدفاع والأمن، مضيفا "بالنظر إلى القواسم التاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، من الضروري تطوير العلاقات الإيرانية الأذربيجانية في مختلف المجالات. "

وشدد وزير الدفاع الايراني على أن تطوير وتعميق التعاون الدفاعي والأمني المشترك بين إيران وأذربيجان أمر مهم للغاية، مضيفا أن البلدين لديهما قدرات وإمكانيات كبيرة لتوسيع العلاقات الشاملة.

ومن جانبه شكر وزير دفاع جمهورية أذربيجان، الجنرال ذاكر حسنوف، قائد الثورة الإسلامية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على دعمه لوحدة أراضي جمهورية أذربيجان، مضيفا إن القوة والقدرات العسكرية للقوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية مصدر للفخر.

وأعرب الجنرال حسنوف عن ارتياحه للتقدم المحرز في صناعة الدفاع الجمهورية الإسلامية الايرانية، وشدد على توسيع العلاقات الثنائية بين البلدين، ودعا وزير دفاع الجمهورية الإسلامية الايرانية لزيارة باكو.

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