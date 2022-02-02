تحالف الفتح: نرحب بجميع الاتفاقات التي لا تتجاوز الخطوط الحمراء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال عضو التحالف محمود الحياني في تصريح لإن “جميع المذكرات والمشاريع التي تصب في مصلحة الشعب العراقي مرحب بها من جميع بلدان العالم التي لا تسعى للتدخل في شؤون العراق الداخلية “مشيراً إلى أن “خطوطنا الحمراء واضحة ولا نقبل المساس بها او تجاوزها”.

وأضاف أن “المذكرات الاقتصادية التي تأتي بمنافع للشعب العراقي نحن نرحب بها، ولكن لا نسمح بتمرير أي صفقات أو تدخلات خارجية للمشهد العراقي الداخلي”.

وأشار إلى أن “تحالف الفتح لديه ثوابت وخطوط حمراء معروفة للجميع “لافتاً إلى “اننا نرفض التدخلات الخارجية والتواجد الأجنبي والتطبيع ولا نتسامح مع من يريد أن يجر العراق إلى منحنى خطير”.

واعتبر الخبير الاقتصادي نبيل العلي، في وقت سابق، إن مذكرة التفاهم للربط الكهربائي مع السعودية لمدة عامين، مبينا انه كان الأجدر أن تتعاقد الحكومة لبناء محطات لإنتاج الطاقة خلال هاتين السنتين.

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