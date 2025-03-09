قاليباف يهنئ اللجنة الوطنية البارالمبية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه هنأ رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، اللجنة الوطنية البارالمبية، لقاء حصولها على لقب "الأفضل" في مجال تطوير رياضة السيدات لعام 2025؛ مؤكدا بان هذا الانجاز هو مصدر فخر واعتزاز.

وأضاف قاليباف عبر رسالة بعث بها في هذا الشأن، أن إنجاز اللجنة الوطنية البارالمبية، يبلور قدرات ورقي السيدات الإيرانيات في مختلف المجالات الرياضية، وبما يشمل الرياضات التنافسية أو الجماعية أو الفردية؛ مع الحفاظ على القيم الدينية والاسهام في رفع مستوى الرياضة الوطنية، خاصة لذوي الإعاقة.

وختم قاليباف رسالته بتقديم التهاني للوسط الرياضي النسائي في ايران، واللجنة الوطنية البارالمبية، والبطلات الايرانيات؛ متطلعا لهن بمزيد من النجاح والازدهار في الصعيدين المحلي والدولي.