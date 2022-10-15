تأسيس مكتب تجاري ايراني في مدينة كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جرى خلال اللقاء الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة كربلاء، بحث سبل توسيع التعاون بين الجانبين.

كما تم الاتفاق على تأسيس المكتب التجاري الايراني في مدينة كربلاء، ومشاركة الشركات الايرانية في معرض كربلاء الدولي الذي سيقام الشهر المقبل.

كما قرر إدراج تبادل الوفود التجارية في جدول أعمال الغرف التجارية لكلا الجانبين.

والجدير بالذكر أن غرفة التجارة والمناجم والزراعة في محافظة زنجان بصدد إنشاء مركز تجاري للجمهورية الإسلامية الإيرانية في محافظة كربلاء، والذي تم ترخيصه رسميًا من قبل منظمة تنمية التجارة الإيرانية.

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