  1. السياسة
٠٦‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٤٢ م

مطار بغداد الدولي يتعرّض للقصف الصاروخي

مطار بغداد الدولي يتعرّض للقصف الصاروخي

إستهداف مطار بغداد الدولي ومحيطه بصواريخ من نوع كاتيوشا، كان بستهدف القاعة الأمريكية في المطار.

وأفادت وسائل إعلام عراقية بإستهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي. مشيرة إلى أن سقوطه لم يؤد إلى وقوع أي إصابات.

ووفقا لمصادر مطلعة أن القصف الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار بغداد.

/انتهى/

رمز الخبر 1905551

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