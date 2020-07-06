مطار بغداد الدولي يتعرّض للقصف الصاروخي

وأفادت وسائل إعلام عراقية بإستهداف مطار بغداد الدولي بقصف صاروخي. مشيرة إلى أن سقوطه لم يؤد إلى وقوع أي إصابات.

ووفقا لمصادر مطلعة أن القصف الصاروخي كان يستهدف القاعدة الأمريكية في مطار بغداد.

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