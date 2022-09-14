عبد اللهيان: الحدود بين إيران وأرمينيا طريق اتصال تاريخي يجب الحفاظ عليه دون تغيير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، تبادل اليوم (الأربعاء) في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأذربيجاني، جيحون بيراموف، الآراء بشأن التطورات الأخيرة في منطقة جنوب القوقاز.

أعرب وزير خارجية بلادنا في هذه المكالمة عن قلقه البالغ إزاء بدء جولة جديدة من الصراع بين أذربيجان وأرمينيا، وأكد استعداد ايران للمساعدة في حل القضية سلميا ومن خلال الوسائل السياسية.

وقال أمير عبد اللهيان: "نؤكد دائما على الحفاظ على وحدة أراضي الدول ومن بينها أذربيجان وأرمينيا".

وأكد وزير الخارجية الايراني: "نحن نعتبر الحدود بين إيران وأرمينيا طريق اتصال تاريخي يجب الحفاظ عليه دون تغيير".

وشدد أمير عبد اللهيان على أن المنطقة لا تحتمل اندلاع حرب جديدة ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعو أطراف هذا الصراع إلى ضبط النفس".

في هذه المحادثة ، قام جيحون بيراموف، أيضًا بتقدم تقريرًا عن النزاعات الأخيرة، وأشار إلى أن وجهات النظر بين إيران وأذربيجان حول مستقبل المنطقة قريب من بعضهما البعض، مؤكداً على تقدير جهود إيران للمساعدة في حل النزاع مع أرمينيا.

وقال وزير خارجية أذربيجان إن بلاده تسعى لتحسين العلاقات مع جيرانها، وفي اشارة إلى مخاوف إيران بشأن القضايا الحدودية ، صرح: "أن أذربيجان ليس لها عين على أراضي أي دولة".

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