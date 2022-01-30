العميد فدوي: الولايات المتحدة تسعی لتشكيل قوة رادعة ضد إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نائب قائد الحرس الثوري الايراني العميد فدوي في مقارنة بين قدرات الجمهورية الإسلامية الايرانية والولايات المتحدة إن الميزانية العسكرية الأمريكية تبلغ 80 مليار دولار وهي أعلى من ايران حتى من حيث العلم والتكنولوجيا، ولكن في تحقيق النتائج العكس هو الصحيح.

وأكد العميد فدوي: عند اتباع القواعد القرآنية، سيتغلب اليمنيون على جبهة الكفر والباطل الموحدة من قبل الدول المطلة على الخليج الفارسي والدول الأوروبية والأمريكية وحتى الافريقية، وهذا يدل على أننا إذا آمنا بوعود الله النتائج ستكون الافضل.

وتابع القول انه وقف آخر وزير دفاع في إدارة أوباما في قاعدة الظفرة في الإمارات وبينما كانت الطائرة المسيرة من طراز Global Hawk أمامه، قال إننا وحلفاؤنا في منطقة الخليج الفارسي وخارجها نسعى لبناء قوة رادعة ضد إيران.

وهذا يدل على القوة التي حققتها الجمهورية الإسلامية الايرانية. القوة التي جعلت الأعداء يسعون لخلق رادع ضد إيران.

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