قائد الثورة الاسلامية يزور مرقد الإمام الخميني (ره) والشهداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زار قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، عشية عشرة الفجر والذكرى الـ43 لانتصار الثورة الإسلامية في الساعات الأولى من فجر اليوم مرقد مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني (ره). وبعد اقامة الصلاة وقراءة القرآن الكريم اخلد ذكرى الإمام الراحل (ره) والشهداء.

وايضا زار سماحة قائد الثورة الإسلامية قبور شهداء بهشتي ورجائي وباهنر وشهداء حادثة 28 يونيو 1981، وايضا الشهداء المدافعين عن المراقد المقدسة وطلب من الله سبحانه وتعالى لهم الرحمة والمغفرة وعلوّ الدرجة وشفاعة الأنبياء والأولياء والأوصياء.

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