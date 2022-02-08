مشاركة 40 دولة في مسابقة "مشكاة" الدولية لتلاوة القرآن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن عن ذلك، "الشيخ مجتبى محمدي" خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني عبر تقنية الاتصال المرئي، مبيناً أنه قبل ذلك كان 2 فبراير الجاري، الموعد النهائي لارسال مقاطع الفيديو، ولکنه نظراً لطلب عدد كبير من المهتمين، تم تمديد فرصة إرسال الأعمال الى أمانة المسابقة حتى 11 فبراير الجاري.



وأضاف المدير التنفيذي لمؤسسة "مشكاة" القرآنية أن هذه المسابقة ستقام لفئة الذكور، والمشاركة مفتوحة لجميع الفئات العمرية، كما أنه على القراء الراغبين في المشاركة بهذه المسابقة تقليد تلاوة سورة "القيامة" بأسلوب المقرئ المصری الشهیر الشیخ "عبدالباسط عبدالصمد".



وأشار الى أنه على الراغبین في المشارکة بهذه المسابقة، تحمیل تلاواتهم القرآنیة علی الموقع الإلکتروني للمسابقة https://www.mqmeshkat.ir، مضيفاً أنه حتى الآن قام قراء 40 دولة بارسال تلاواتهم الى هذه المسابقة منها دول أوروبية وأمريكية ودول محور المقاومة وإيران، ونتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 60 دولة نظراً للترحيب الذي لاقته المسابقة.



وأشار الى أنه بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا في البلاد، سيقام الحفل الختامي لهذه المسابقة 2 مارس المقبل بحضور الفائزين بالمراتب الأولى فقط، وذلك في مرقد السيدة معصومة(س) بمدينة قم المقدسة.



وصرّح أن هذه المسابقة تهدف إلى خلق جو من المنافسة السليمة بين الشباب القرآني في العالم الإسلامي، والتعرف على القدرات الموجودة في الدول الإسلامية، والتفاعل مع النشطاء القرآنيين في مختلف البلدان، والتعريف بالقدرات القرآنية الإيرانية على مستوى العالم.



هذا ويذكر أن فعاليات الدورة الأولى من مسابقة "مشکاة" الدولية الالكترونية لتلاوة القرآن الكريم في إیران انطلقت 2 يناير / كانون الثاني 2022 للميلاد، وسيتم تكريم الفائز بالمرکز الأول في هذه المسابقة بجائزة قدرها ألف دولار كما أن الفائز بالمرکز الثاني سیتم تکریمه بجائزة قدرها 700 دولار وبينما سيحصل الفائز بالمرتبة الثالثة بجائزة قدرها 500 دولار.

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