المطران صليبا يؤكد أن إيران ستبقى شوكة في أعين أعداء المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مطران السريان الأرثوذكس في جبل لبنان، جورج صليبا، بيّن في لقاء متلفز له، أن ما حققته ايران من انجازات منذ انتصار الثورة الإسلامية هي تجربة تحث جميع المستضعفين على الانتفاضة والدفاع عن كرامتهم.

وإعتبر جورج صليبا ايران، بانها شوكة في عيون الأعداء، مشيرًَا الى ان الثورة الاسلامية هي من أعظم المواقف التي قدمتها ايران للعالم وخاصة للعرب، ولا سيما وايران بعد الثورة الاسلامية، حولت ا سفارة الكيان الصهيوني الى سفارة فلسطين في طهران.

وشدد صليبا، على ان 43 ربيعًا التي مرت على الثورة الاسلامية هي سنوات بركة وخير ومقدمة لكل المستضعفين أن ينتفضوا وأن يدافعوا عن كراماتهم، وعن مبادئهم لأن ما ضاع حق وراه مطالب./انتهى/