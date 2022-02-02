العميد صباح فرد: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة العميد "علي رضا صباحي فرد" التفقدية لمواقع الدفاع الجوي المُستقرة في جُزُر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" والذي قيّم خلالها أداء الدفاعات الجويّة.

وصرّح العميد "صباحي فرد" أمام جمع من القائمين على تلك الدفاعات أن الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عام مضت، حققت إنجازات عظيمة، مشيراً إلى أهمية تبيين تلك الإنجازات للأجيال القادمة.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد "علي رضا صباحي فرد" خلال تصريحه أن "مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي وذلك بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب مع حماية أجواء البلاد، بحيث يكون لدينا ما نقوله في المنطقة والعالم ".

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