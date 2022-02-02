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٠٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:٣٠ م

خلال زيارة تفقدية لجزر الجنوب؛

العميد صباح فرد: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي

العميد صباح فرد: وصلنا إلى مرحلة السيادة الجوية على المستوى الدولي

أكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني؛ خلال زيارة تفقدية لمواقع الدفاعات الجوية في الجزر الجنوبية، أنه "بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب مع حماية أجواء البلاد، وصلت مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي".  

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن هذه التصريحات جاءت خلال زيارة العميد "علي رضا صباحي فرد" التفقدية لمواقع الدفاع الجوي المُستقرة في جُزُر "سيري، طنب الكبرى، وأبو موسى" والذي قيّم خلالها أداء الدفاعات الجويّة.
وصرّح العميد "صباحي فرد" أمام جمع من القائمين على تلك الدفاعات أن الثورة الإسلامية الإيرانية وخلال 43 عام مضت، حققت إنجازات عظيمة، مشيراً إلى أهمية تبيين تلك الإنجازات للأجيال القادمة.

وأكد قائد قوة الدفاع الجوي بالجيش الإيراني، العميد "علي رضا صباحي فرد" خلال تصريحه أن "مكانة الدفاعات الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة السيادة على المستوى الدولي وذلك بفضل التماسك والوحدة الوطنية وتعاطف الشعب مع حماية أجواء البلاد، بحيث يكون لدينا ما نقوله في المنطقة والعالم ".

/انتهى/

رمز الخبر 1921630
https://ar.mehrnews.com/news/1921630/

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