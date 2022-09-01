جاهزون للرد على التهديدات بأي مستوى/ إنجازاتنا الدفاعية فاخرة ومقتدرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن التصريج جاء في كلمة للواء سلامي خلال زيارته اليوم الخميس معرض الدفاع الجوي والإلكترونيات التابع لوزارة الدفاع، وأشار الى المنجزات المعروضة المتعلقة بالحرب الالكترونية والمسيرات وصواريخ كروز، معتبرا أن الانجازات المحققة على الصعيد الدفاعي مقتدرة وفاخرة ورادعة، وتتماشي مع واقع التطور التقني العالمي وشل اجراءات العدو في مجال الدفاع الجوي.

وصرح اللواء سلامي أنه كان من الضروري تعزيز معداتنا وأنظمتنا الدفاعية ازاء قدرات وسرعة التكنولوجيا العالمية وتقليص فارقها التاريخي مع الدول المتقدمة، مضيفا: ان القوات المسلحة وعلى كافة المستويات الدفاعية منها المتربطة بالحرب الالكترونية التي تعد تقنية متطورة وذات مستوى عال، قد حققت انجازات حاسمة بهذا المجال.

واكد قائد الحرس أن الشبان الايرانيون تمكنوا رغم كل القيود والحظر وعدم الالتزام بالتعهدات والعراقيل الذي صنعها الاجانب، أن يتوصلون الى قدرات مناسبة وتبعث على الفخر.

وأعتبر أن العلوم والتقنيات المحلية تمثل الانتاج الذاتي المتطور والمتنامي، ليتحقق بذلك القدرة المؤثرة والرداعة الوحيدة، منشاؤها وطنيا محليا.

واشار الى أن بعض القوى العالمية اليوم وعلى عكس السابق، يرغبون بشراء معدات عسكرية ودفاعية من الجمهورية الاسلامية، وعمليا هذا الامر قد تحقق ويتم استخدام هذه المعدات والتدرب عليها فعلا.

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