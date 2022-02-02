وزير الخارجية القطري: نعمل على تقريب وجهات النظر في المفاوضات النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال اليوم الأربعاء في تصريح له لأحد المواقع الأخباري أن الدوحة تعمل من أجل تقريب وجهات النظر في مفاوضات النووي الإيراني.

وفي اشارة إلى أن الاتفاق النووي مهم جداً ويصب في مصلحة المنطقة قال آل ثاني: "فشل التوصل لاتفاق نووي يعني سباق تسلح بالمنطقة وهذا ما لا نريده".

وكان قد أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم أمس الثلاثاء لقناة الجزيرة القطرية، أن الدوحة تستثمر قنواتها المفتوحة مع واشنطن وطهران للدفع باتجاه التوصل لاتفاق نووي.

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