تسجيل حالتين وفاة و۸۹۴ إصابة جديدة بكورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الجمعة ولغاية ظهر اليوم السبت تم تسجيل 894 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 247 الفا و 601 إصابة مؤكدة.

واوضحت الوزارة، ان اجمالي عدد الوفيات بين المصابين بمرض كورونا في ايران، بلغ 141 الفا و429 حالة. واضافت: ان 328 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة. ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 64 ألفا و 430 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 673 ألفا و 776 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و30 ألفا و 653 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 27 مليونا و 866 ألفا و 193 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 150 مليونا 570 ألفا و622 جرعة.

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