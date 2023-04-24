الصحة الايرانية تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الايرانية قالت في تقريرها اليومي اليوم الاثنين انه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 388 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 607 آلاف و 77 إصابة مؤكدة.



واشار التقرير الى تسجيل 17 وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليبلغ اجمالي عدد الوفيات 146 ألفا و 22 حالة وفاة.

ووفقًا لهذا التقرير، فقد بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 7.607.077 شخصا.



وأشار التقرير أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا حتى الآن بلغ 7.336.533 شخصًا مضيفة أن 706 من المصابين في حالة حرجة.

وبلغ اجمالي عدد اللقاحات التي تم تطعيمها في البلاد لغاية الآن 155 مليونا و 521 ألفا و 254 لقاحا.

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