الانقسام بين الاطار والتيار سيمنح اميركا فرصة لتقسيم العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال النائب عن تحالف الفتح احمد الموسوي إن “اميركا دائما تسعى أن يكون العراق مفككاً بهدف تكريس وجودها على أراضيه، حيث ان ماجرى وماقد يحدث في الأيام المقبلة من ارباك للوضع الأمني واستهداف لبعض المؤسسات ماهو الا مخطط يراد منه الضغط على القوى السياسية من اجل القبول بالامر الواقع فيما يتعلق بالبقاء الأميركي داخل العراق”.

وأضاف أن “الأحزاب السياسية امام تحدي كبير وخصوصا المكون الشيعي حيث مازالت تعاني احزابه من انقسام كبير بسبب الوضع السياسي”.

وبين أن “الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية يجب ان يدركا جيدا ان المؤامرة كبيرة جدا، وتستهدف وحدة البلاد، مايحتم على الطرفين الجلوس على طاولة واحدة وتوحيد المواقف”.

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