العراق ... الاطار يعقد اجتماعا مهما عشية جلسة الاثنين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشمري في تصريح ان ” الاطار التنسيقي دعا جميع قواه السياسية الى عقد اجتماع مهم اليوم ”, مبينا ان ” الاجتماع يأتي على ضوء التطورات السياسية وخاصة موقف التيار الصدري الأخير بمقاطعته جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ” .

وأضاف ان ” جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاثنين والتي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية مازالت غير واضحة الرؤية لحد الان ”.

يذكر ان زعيم التيار الصدري اصدر امرا بتجميد تفاهماته مع القوى السياسية , كذلك امر نوابه بعدم حضور جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية عدا النائب الأول.

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