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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٣٤ م

العراق ... الاطار يعقد اجتماعا مهما عشية جلسة الاثنين

العراق ... الاطار يعقد اجتماعا مهما عشية جلسة الاثنين

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الشمري , الاحد , ان قوى الاطار التنسيقي ستعقد اجتماعا مهما اليوم لمناقشة التطورات الجديدة على الساحة السياسية , مشيرا الى ان عقد جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية غير واضحة الرؤية لحد الان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الشمري في تصريح ان ” الاطار التنسيقي دعا جميع قواه السياسية الى عقد اجتماع مهم اليوم ”, مبينا ان ” الاجتماع يأتي على ضوء التطورات السياسية وخاصة موقف التيار الصدري الأخير بمقاطعته جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ” .
وأضاف ان ” جلسة مجلس النواب المزمع عقدها يوم غد الاثنين والتي تتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية مازالت غير واضحة الرؤية لحد الان ”.
يذكر ان زعيم التيار الصدري اصدر امرا بتجميد تفاهماته مع القوى السياسية , كذلك امر نوابه بعدم حضور جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية عدا النائب الأول.

/انتهى/

رمز الخبر 1921714
https://ar.mehrnews.com/news/1921714/

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