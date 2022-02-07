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٠٧‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:١٤ م

نائب عن الفتح:

الساعات المقبلة ستشهد مفاجأة ترضي الجميع

الساعات المقبلة ستشهد مفاجأة ترضي الجميع

رجح النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، الاثنين، حدوث مفاجأة بحل يرضي جميع الأطراف السياسية خلال الساعات المقبلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العنبكي في حوار، إن “اطلاق تسمية الأغلبية الوطنية على الحكومة المقبلة غير صحيح تماماً، إذ إن ظروف البلد لا تسمح بذلك على الإطلاق”.


وأضاف، أن “الأغلبية يجب أن تقابلها معارضة وطنية بالاختيار وليس بالإجبار، والظروف غير مهيأة لذلك تماماً”، متوقعاً “حدوث مفاجأة بحل يرضي جميع الأطراف خلال الساعات المقبلة”.


وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي حذر في تصريح سابق، من دخول العراق في فراغ دستوري اذا لم يتم انتخاب رئيس البلاد، فيما أكد قرب انعقاد اجتماعات مكثفة للتوصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1921740
https://ar.mehrnews.com/news/1921740/

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