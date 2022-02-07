الساعات المقبلة ستشهد مفاجأة ترضي الجميع

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العنبكي في حوار، إن “اطلاق تسمية الأغلبية الوطنية على الحكومة المقبلة غير صحيح تماماً، إذ إن ظروف البلد لا تسمح بذلك على الإطلاق”.



وأضاف، أن “الأغلبية يجب أن تقابلها معارضة وطنية بالاختيار وليس بالإجبار، والظروف غير مهيأة لذلك تماماً”، متوقعاً “حدوث مفاجأة بحل يرضي جميع الأطراف خلال الساعات المقبلة”.



وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون ضرغام المالكي حذر في تصريح سابق، من دخول العراق في فراغ دستوري اذا لم يتم انتخاب رئيس البلاد، فيما أكد قرب انعقاد اجتماعات مكثفة للتوصل الى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية.

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