حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية 2022 في بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استضاف هذا الملعب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية "بكين 2008" أيضا.

وتوافد عدد من زعماء الدول إلى العاصمة الصينية بكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين، ومن بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وغيرهم، إلى جانب نظيره الصيني شي جين بينغ، كما يحضر الحفل الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية.

تشهد هذه الدورة من الالعاب الاومبية تلك النسخة المنافسة في 15 لعبة هي التزلج على المنحدرات الثلجية والبياثلون والتزلج الجماعي وتزلج اختراق الضاحية والكيرلنغ والتزلج الفني على الجليد والتزلج الحر.

وكذلك تضم قائمة الألعاب، هوكي الجليد، الزحافات الثلجية، التزلج النوردي المزدوج، التزلج على مسار قصير، سباق الزلاجات الصدرية، القفز التزلجي، التزلج على الثلوج، والتزلج السريع.

وتشارك في هذه الألعاب 91 دولة من مختلف قارات العالم، من بينها السعودية ودولتين عربيتين أخريين وهما لبنان الذي يشارك بلاعبين ولاعبة، والمغرب بلاعب واحد.

وبشكل إجمالي يشارك في هذه النسخة 2861 رياضي، يتنافسون في 109 منافسات بالرياضات السابق ذكرها.

/انتهى/