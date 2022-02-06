بالوثائق... المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقدت المحكمة اليوم جلستها التداولية بشأن الأمر الولائي الخاص بترشيح زيباري للمنصب الرئاسي.

وكانت وثيقة كشفت عن تحقيق للقضاء، في اتهام زيباري بقضية صرف اموال مخالفة للقانون بحسب وثيقة صادرة عن القضاء.

وتضمنت الوثيقة حصلت وكالة {الفرات نيوز} على نسخة منها، صرف زيباري أكثر من 3 مليارات و771 مليون دينار كإيجارات لعدد من منتسبي وحمايات وزارة الخارجية أبان توليه الوزارة رغم اعتراض الجهات الإدارية على الصرف.

وأبلغ القضاء المحكمة الاتحادية العليا في التحقيق حيث اشار الى ان {زيباري} صادر بحقه أمر استقدام بالقضية ولم يحضر حتى الآن.

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