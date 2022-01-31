الاعلان عن مرشحي منصب رئاسة الجمهورية في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر بيان لاعلام البرلمان انه "استنادا الى احكام المادة (٤) من قانون احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم(٨) لسنة ٢٠١٢، ادناه اسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية وهم كما يأتي: