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٠٦‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٢٣ م

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر لا يمكنه دعم شخصية فاسدة

عضو الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر لا يمكنه دعم شخصية فاسدة

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني فائق يزيدي ، الأحد، أنه لم یكن مستغربا الموقف الاخیر من زعيم التيار الصدري السيد مقتدی الصدر بمنع اعضاء الكتلة الصدریة التصویت لمرشح الحزب الدیمقراطي لرئاسة الجمهوریة وما لحقه من اعلان الكتلة الصدریة مقاطعة الجلسة المقرر ان تعقد يوم غد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يزيدي في تصريح ان“موقف الصدر یأتي في محاولة للنأي عن النفس وعدم تحمل وزر انتخاب مجرب غیر صالح وهو ما یعني اغضاب الشارع العراقي فهو یشاهد التظاهرات التي جرت في بغداد ورفضت اعادة تدویر زیباري في منصب یمثل رمز الدولة العراقیة”.
وأضاف أن “الصدر بهذا القرار بخلاف انه یاتي تلبیة لمطلب شعبي فهو یفسح المجال ایضا لتمریر مرشحنا برهم صالح لرئاسة الجمهوریة حتی یجنب العملیة السیاسیة صراعا جدیدا علی طریق تشكیل الحكومة”.
وكانت الكتلة الصدرية أعلنت، امس السبت، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار أخر، فيما قررت أيضا مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.

/انتهى/

رمز الخبر 1921713
https://ar.mehrnews.com/news/1921713/

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