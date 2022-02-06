عضو الاتحاد الوطني الكردستاني: الصدر لا يمكنه دعم شخصية فاسدة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال يزيدي في تصريح ان“موقف الصدر یأتي في محاولة للنأي عن النفس وعدم تحمل وزر انتخاب مجرب غیر صالح وهو ما یعني اغضاب الشارع العراقي فهو یشاهد التظاهرات التي جرت في بغداد ورفضت اعادة تدویر زیباري في منصب یمثل رمز الدولة العراقیة”.

وأضاف أن “الصدر بهذا القرار بخلاف انه یاتي تلبیة لمطلب شعبي فهو یفسح المجال ایضا لتمریر مرشحنا برهم صالح لرئاسة الجمهوریة حتی یجنب العملیة السیاسیة صراعا جدیدا علی طریق تشكیل الحكومة”.

وكانت الكتلة الصدرية أعلنت، امس السبت، تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بخصوص تشكيل الحكومة القادمة إلى إشعار أخر، فيما قررت أيضا مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.

/انتهى/