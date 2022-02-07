امير عبداللهيان: لم يتم التطرق الى بعض مطالبنا برفع العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم الاثنين عقب اجتماعه مع نظيره الفنلندي بيكا هافيستو في مؤتمر صحفي مشترك حول استمرار الجولة الثامنة من المحادثات في فيينا من غدا (الثلاثاء) وتوقع الوصول الى النتيجة، قال: ركزنا على النصوص الأخيرة لمفاوضات إيران مع مجموعة 4+1 والأوراق غير الرسمية التي تم تبادلها من خلال السيد انريكي مورا.

وأضاف: "في مراجعة النصوص الأخيرة التي تم الحصول عليها من محادثات فيينا، لم يتم التطرق الى بعض مطالبنا في مجال رفع العقوبات.

وشدد رئيس السلك الدبلوماسي: ان علي باقري والخبراء المفاوضين في الأيام المقبلة في فيينا سيركزون على الوثيقة التي سيتم الاتفاق عليها، ويجب على الأطراف المختلفة تعلن التزاماتها للأتفاق النووي.

وقال "نأمل في التوصل إلى اتفاق نهائي في هذه المرحلة. الوصول الى اتفاق جيد في الأيام المقبلة يعتمد الآن على مبادرة ونوايا وسلوك الدول الأوروبية الثلاث والجانب الأمريكي".

وتابع أمير عبد اللهيان: "سواء كانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي يبحثون حقًا عن اتفاق بحسن نية وجدية أم لا، فهذه مسألة يجب البحث عنها في الجانب الآخر".

وأكد: "سنواصل جهودنا للتوصل إلى اتفاق جيد وحتى عاجل بتفاؤل وخير وجدية".

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