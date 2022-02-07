السفيرة الفلسطينية الجديدة لدى طهران تقدم أوراق اعتمادها لوزير الخارجية الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفيرة الجديدة للحكومة الفلسطينية لدى الجمهورية الإسلامية، سلام الزواوي، التقت اليوم الاثنين وزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان في بداية مهمتها في ايران وقدمت نسخة من أوراق اعتمادها.

وكذلك ، حضر السفير الجديد لجمهورية كوبا لدى الجمهورية الإسلامية، ألبرتو غونزاليس كاساليس، اليوم في بداية مهمته إلى وزارة الخارجية، حيث التقى بوزير الخارجية الايراني، حسين أمير عبد اللهيان، و قدم نسخة من أوراق اعتماده.

وبحسب هذا التقرير، التقت السفيرة السويسرية لدى الجمهورية الإسلامية، كريستين ديديه دوسي، وودعت وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، في ختام مهمته في ايران./انتهى/