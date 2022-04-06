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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٩ م

اليوم الاربعاء؛

أمير عبد اللهيان يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

أمير عبد اللهيان يهنئ نظرائه في الدول الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك

ارسل وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، برقيات تهنئة لعدد من نظرئه في البلدان الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان، بعث اليوم الأربعاء، برقيات تهنئة لعدد من نظرئه في البلدان الاسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد أمير عبد اللهيان في الرسائل أن شهر رمضان شهر نزول القرآن وشهر الرحمة الإلهية والبركات، معبراً عن أمله بأن نشهد بفضل هذا الشهر الفضيل و تعاطف الشعوب الإسلامية وتضامنها مع بعضها البعض تعميق العلاقات الودية وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية . ‌

وختم وزير الخارجية الايراني بالقول: "إنني أغتنم هذه الفرصة، وأؤكد على أهمية مواصلة تطوير العلاقات بين البلدين، وأتمنى لكم الصحة والنجاح والسعادة لحكومتكم وأمتكم". ‌

/انتهى/

رمز الخبر 1922916
https://ar.mehrnews.com/news/1922916/

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