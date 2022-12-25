أهالي مدينة كرمان يستعدون لاستقبال آلاف الزائرين في الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه تجري اكبر الاستعدادات في روضة شهداء هذه المدينة لاستقبال الزوار الايرانيين والزوار الوافدين من خارج ايران.

واقيمت المواكب في مداخل مدينة كرمان كما يتم تاهيل طرق مواصلات اضافية في فترة قياسية من الزمن لتسهيل مراسم الاحتفاء بالذكرى الثالثة لاستشهاد هؤلاء الشهداء العظام الذين استشهدوا في غارة نفذتها طائرات مسيرة اميركية قبل 3 سنوات.

كما يتم تأهيل الطرق المؤدية الى منطقة جبل صاحب الزمان (عج) لاستقرار المواكب التي تقدم الخدمات للزائرين والوافدين.

وشهدت روضة شهداء كرمان ايضا تحسينا للبنى التحتية، حيث يتوقع مسؤولو مدينة كرمان استقبال اكثر من 20 الف زائر في هذه المناسبة.

وتم اعداد تطبيقة خاصة للهواتف النقالة للزائرين لتسهيل ارسال الارشادات اليهم من اجل تسهيل اسكانهم وتلقيهم للخدمات العامة.

وتشهد مختلف المؤسسات والمرافق العامة والمنشآت الرياضية والمساجد والحسينيات نشاطا دؤوبا لاستضافة واسكان الزوار والوافدين .

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