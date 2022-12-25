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٢٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٥٦ م

الحراك التنسيقي: بعض الشهود على حادثة الاغتيال اعلنوا مساندتهم لتحرّكنا القانوني

الحراك التنسيقي: بعض الشهود على حادثة الاغتيال اعلنوا مساندتهم لتحرّكنا القانوني

أعلن المتحدث باسم الحراك الشعبي التنسيقي "محمد الصحاف"، اليوم الأحد، أن بعض الشهود على جريمة مطار بغداد، أعلنوا مساندتهم لتحرّكنا القانوني ضد الولايات المتحدة الاميركية وعدد من المسؤولين المحليين المتورطين بحادثة الاغتيال.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الصحّاف قال في حديث لـ”العهد نيوز”: “هناك دعم نيابي لحراكنا في ان يتخذ منحى دولي"، مبينا ان “الحراك الشعبي التنسيقي يتحرك باتجاه كشف المتورطين وملاحقتهم قانونيا”.

وأضاف أن “بعض الشهود أعلنوا مساندتهم لنا بتحركنا القانوني لملاحقة كل من يرد اسمه بجريمة مطار بغداد الدولي، لافتا إلى أن “الأيام القادمة ستشهد عقد مؤتمرنا لكشف جميع ملابسات الاغتيال قانونيا وسياسيا”.

واغتالت آلة الغدر التابعة لحلف الاستكبار الشهيد القائد "قاسم سليماني" والشهيد "أبو مهدي المهندس" خلال تواجدهم في العراق.

المصدر: العهد نيوز

/انتهى/

رمز الخبر 1929180

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