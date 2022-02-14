قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرحت مصادر فلسطينية أن قوات العدو اعتقلت أربعة مواطنين من محافظة الخليل منهم طالب من نشطاء الكتلة الإسلامية بجامعة الخليل.

وفي القدس المحتلة أصيب شاب واعتقل آخر، خلال مواجهات مع قوات العدو في بلدة أبو ديس، جنوب شرق المدينة.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عنان شمال غرب القدس؛ حيث اندلعت مواجهات مع الشبان واعتقل شابا من منزله.

وفي نابلس اقتحمت قوات العدو مخيم بلاطة وداهمت عدة منازل، واعتقلت شابا من منزل ذويه.

كما اقتحمت قوة من جيش العدو بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت، واعتقلت شابا، بعد أن داهمت منزله وعبثت بمحتوياته، فيما اعتقلت شابا من بلدة كفر الديك غرب سلفيت.

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