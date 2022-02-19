شرطنا الوحيد على رئيس الوزراء المقبل اخراج الاحتلال الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال البلداوي في تصريح ان “الاطار لم يطرح اية شخصية لتولي المناصب المقبلة ولا يسعى الى ذلك وما يهمه هو اعادة الامور الى نصابها القانوني وتشكيل حكومة توافقية وطنية شاملة”.

واضاف ان “الحكومة الشاملة ستكون الحل الامثل لخروج العراق من الازمة السياسية سيما بعد اصرار القوى الكردية على الدخول باكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية”.

واشار البلداوي الى ان “الاطار وضمن المباحثات والاجتماعات لا يطرح سوى قضية السيادة وابعاد العراق عن المحاور وسحب جميع القوات الاميركية منه دون استثناء”.

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