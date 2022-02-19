قيادي بالإطار التنسيقي يحدد موعد تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العتبي ان التفاهمات بين الاطار وبقية القوى السياسية الاخرى تجري بوتيرة جيدة وهناك توافقات مبدئية على ملامح الحكومة المقبلة مؤكدا بانه يتوقع ان تشكل في نيسان المقبل وسيكون الاطار جزء اساسي فيها.

واضاف العتبي،ان الاطار يضم قوى سياسية كبيرة لايمكن ابعادها عن المشهد العراقي مؤكدا بانه دون توافق سياسي لن يمرر اي مرشح لمنصب الجمهورية والاطار سيكون مؤثرا في تحديد هوية رئيس القادم”.

واشار الى ان هناك نواب مستقلون سينخرطون في الاطار التنسيقي قريبا مايرفع عدد اعضائه في مجلس النواب./انتهى/