الاطار يضع شرطا للتصويت على رئيس الجمهورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المالكي في تصريح ان "الاطار التنسيقي ليس لديه خط احمر تجاه أي مرشح من المكون الكردي لمنصب رئاسة الجمهورية ولكن بشرط ان يتوافق عليه الحزبان الكرديان ويحظى بتوافق من قبل القوى السياسية غير الكردية".

وأضاف:" ان استبعاد المحكمة لمرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري قد وضع الحزب الديمقراطي امام حرج ولابد منه الى العودة للتفاهم مع غريمه الاتحاد الوطني للاتفاق عن مرشح توافقي ” , مرجحا “الاتفاق بين الحزبين الكرديين على شخصية توافقية وغير جدلية".

وكانت حصلت، اليوم الاثنين، على تسريبات نيابية تفيد بترشح الحزب الديمقراطي الكردستاني فؤاد حسين لرئاسة الجمهورية خلفا للمرشح المبعد هوشيار زيباري./انتهى/