امير عبد اللهيان يلتقي نظيره العراقي والهندي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان بنظيره العراقي فؤاد حسين صباح اليوم (السبت) على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وجدير بالذكر ان وزير الخارجية الايراني ايضا التقى مع نظيره الهندي سوبرامنيام جايشانكار على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن.

وخلال اللقاء أعلن وزير الخارجية الهندي عن استعداد بلاده لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع الجمهورية الإسلامية الايرانية.

واتفق وزيرا خارجية الجمهورية الإسلامية الايرانية والهند خلال الاجتماع على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بغض النظر عن التطورات في فيينا.

وأكد وزير الخارجية الايراني في هذا الاجتماع، في إشارة إلى الإمكانات الهائلة للتنمية والتوسيع الشامل للعلاقات بين طهران ونيودلهي، استعداد طهران لتنفيذ المشاريع المتفق عليها بين البلدين.

واعرب امير عبداللهيان عن أمله في أن تكون هناك خلال هذه الزيارة اتفاقات جيدة لمزيد من التطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة الإقليمية.

وخلال الاجتماع، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامنيام جيشانكار على تأكيد بلاده لتوسيع التعاون مع إيران في مختلف المجالات منها النفط والصناعة والزراعة والتجارة .

وخلال الاجتماع، تبادل وزيرا خارجية البلدين وجهات نظرهما حول آخر التطورات في أفغانستان، مؤكدين وجهة النظر المشتركة والوثيقة بين البلدين بشأن ضرورة تشكيل حكومة شاملة بمشاركة جميع المجموعات السياسية في أفغانستان.

وينعقد مؤتمر ميونخ للأمن الـ58 في ميونيخ لمدة ثلاثة أيام ابتداء من أمس الجمعة.

كما التقى رئيس السلك الدبلوماسي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن بعدد من المسؤولين والوزراء الأجانب من بينهم رئيس سلوفينيا والأمين العام للأمم المتحدة ووزراء خارجية البوسنة وقطر ألمانيا وهولندا وبلجيكا.

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